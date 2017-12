Equipes do Mais Médicos já atuam em abrigos As equipes de atendimento às vítimas das chuvas no Espírito Santo podem ser reforçadas por profissionais do Mais Médicos, conforme anunciou ontem o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo Padilha, os 114 profissionais do programa que atuam no Estado já foram mobilizados para atuar nos abrigos. E profissionais de outros Estados também podem ser mobilizados, conforme o ministério.