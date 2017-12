Equipes buscam homem desaparecido após chuva na Grande SP

O Corpo de Bombeiros de Osasco procura desde a manhã desta terça-feira, 27, um homem que teria caído no Rio Cotia, próximo à Estação de trem Engenheiro Cardoso, em Itapevi, na Grande São Paulo. A região de Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Cotia foi fortemente atingida por um grande volume de chuva na madrugada desta terça-feira.

As buscas pelo homem ficaram suspensas no fim da tarde por conta da chuva, mas foram retomadas por volta das 18h, segundo os Bombeiros. De acordo com nota divulgada pela Sabesp, em duas horas choveu o equivalente a um mês na região do Rio Cotia.

Até o momento, balanço das Defesa Civil de Carapicuíba e Barueri informam que 49 casas foram atingidas. No entanto, o órgão de Carapicuíba informou que o número de residências atingidas deve aumentar.

A Prefeitura de Carapicuíba divulgará balanço oficial até a manhã desta quarta-feira. Equipes de assistência social das Prefeituras estão cadastrando as famílias para que possam receber ajuda financeira.