Equipe especializada vai resgatar e tratar animais

A veterinária Amélia de Oliveira, de 46 anos, viaja na madrugada sem data para voltar. "Não dá para olhar essa tragédia só pela televisão." Há quase três anos ela criou o projeto Veterinários na Estrada, para atender animais em todo o País. Filiado ao WSPA, é a primeira vez que vai atuar em uma região de catástrofe. E também acabou mobilizando uma rede que arrecada doações.

Até sexta-feira, o veterinário Danilo Pastorello, de 28 anos, estará de folga do hospital veterinário em que trabalha para participar do grupo. "Vi a oportunidade de ajudar." Rosângela Ribeiro, gerente do projetos da WSPA, afirmou que uma empresa doou 1 tonelada de ração e um laboratório, vacinas.