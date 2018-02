Equipe do Exército recebe treinamento para combater dengue em Campinas

CAMPINAS - Uma equipe do Exército está em treinamento na manhã desta segunda-feira, 14, para atuar no combate à dengue em Campinas. Os soldados do Batalhão de Infantaria Leve (BIL) de Campinas recebem treinamento para busca e eliminação dos focos de proliferação do mosquito transmissor da doença. A cidade tem 3.615 casos de dengue registrados até agora e 3.346 ainda em investigação.

Os 100 homens do Exército passam por treinamento dado por funcionários da Vigilância Epidemiológica. Eles atuarão na retirada de entulhos e na instalação de tela nas caixas d'água das residências.

A Secretaria de Saúde de Campinas também encaminha nesta segunda-feira documentação ao Ministério da Saúde para obter ajuda da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para combater a epidemia de dengue.

Equipes da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) também já fazem nas ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor da doença.