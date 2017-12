Equipe do ‘Estado’ é assaltada na zona leste

SÃO PAULO - O repórter Luiz Fernando Toledo e o repórter-fotográfico Tiago Queiroz, do Estado, foram vítimas de um assalto na tarde desta quarta-feira, 9, na Vila Itaim, zona leste de São Paulo. Os jornalistas estavam no bairro apurando uma reportagem quando foram abordados por seis homens, que os ameaçaram e fugiram a pé levando o equipamento fotográfico, além de celulares, cerca de R$ 40 e documentos pessoais.

Dois suspeitos foram presos pela polícia e reconhecidos pelos repórteres. À noite, a câmera foi localizada sem avarias em um terreno baldio onde havia sido deixada pelos criminosos.

Toledo e Queiroz relataram que, por volta das 15 horas, ouviam moradores na Vila Itaim quando notaram a aproximação dos criminosos, cinco dos seis aparentando ter menos de 30 anos e outro um pouco mais velho. Sem mostrar armas, cercaram a equipe e mandaram entregar os pertences.

O grupo demonstrou impaciência diante da dificuldade em conseguir os objetos rapidamente e fez ameaças de morte às vítimas. Os homens escaparam por ruas da região e apenas um deles não estava a pé: andava em uma bicicleta infantil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os repórteres registraram boletim de ocorrência no 59.º DP (Jardim Noêmia) e investigadores fizeram diligências na área do crime. Dois suspeitos foram localizados pelos policiais civis e foram reconhecidos pelas vítimas como integrantes do grupo que cometeu o assalto. Um revólver calibre 38 foi encontrado com um dos criminosos. A polícia também encontrou o cartão do bilhete único de Tiago Queiroz na casa de um dos envolvidos na ocorrência.

Interrogados pelos agentes, eles não forneceram informações sobre os comparsas nem o que foi feito com os celulares.

Dados. O 59.º DP registrou 111 casos de roubo no mês de janeiro, 15 a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Em 2015, foram cometidas 1.243 ocorrências dessa natureza.

O distrito é vizinho do 50.º DP (Itaim Paulista), recordista em quantidade de roubos no mês retrasado na cidade. Ao todo, foram registrados 414 boletins de ocorrência deste crime na delegacia da região. Ao longo do ano passado, o número de roubos foi de 3.413.