Equipe do 'Estado' é assaltada em rodovia em São Vicente

SÃO PAULO - Uma equipe de reportagem do Estado que registrava o movimento das estradas na tarde deste domingo, 4, foi assaltada na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no Jardim Humaita, em São Vicente. A via liga as cidades do extremo do litoral sul paulista.

Três bandidos, um deles armado, abordou o motorista e o fotógrafo que se preprava para registrar o trânsito na volta à capital e roubou o veículo alugado pelo jornal com todos os equipamentos de trabalho dentro.

"Na hora que eu estava pegando o equipamento no banco de trás o ladrão chegou armado e mandou deitar no chão. Arrancou a máquina (fotográfica) da minha mão e entrou no carro. Foi muito rápido", contou o fotógrafo Rafael Arbex.

O motorista Celso de Marchi disse que no mesmo momento outros dois assaltantes, aparentando serem menores de idade, o mandaram descer do carro e arrancaram com o veículo. "Eram três moleques. Não sei de onde vieram. Tinha olhado pelo retrovisor e não tinha ninguém ali", afirmou. Ninguém ficou ferido.

Além do carro, os bandidos levaram uma câmera fotográfica profissional, quatro lentes, um notebook e três celulares. O veículo, um gol azul, foi encontrado cerca de meia hora depois pela Polícia Militar em uma favela a cerca de um quilômetro do local do assalto com apenas uma das lentes e uma mochila.