Equipe de Frank Aguiar sobre emboscada Um carro que levava a equipe de seguranças do cantor e vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Frank Aguiar (PTB), foi abordado por ladrões na entrada do túnel da Vila Zilda, em Guarujá, no litoral de São Paulo na madrugada de ontem. O cantor não estava no automóvel, que foi atingido por pelo menos nove tiros, segundo as informações iniciais - seis no vidro e três no para-brisa. Ainda conforme o que foi informado pelo cantor nas redes sociais, ninguém ficou ferido na emboscada. Em mensagem publicada no Instagram para tranquilizar os fãs, Aguiar contou que seus seguranças foram surpreendidos por um suspeito armado, que passou a atirar contra o veículo.