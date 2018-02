Equipe de afiliada da TV Globo é assaltada em transmissão ao vivo

SANTOS - Uma equipe da TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista, foi assaltada nesta terça-feira, 28, em frente à sede da Prefeitura de Guarujá, durante uma transmissão ao vivo. A repórter Tatyana Jorge entrevistava o diretor de Vigilância em Saúde do município quando um jovem se aproximou em uma bicicleta a apontou uma arma.

A transmissão foi interrompida com a chegada do assaltante, identificado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo como Luan do Nascimento da Silva, de 21 anos. Uma pessoa que filmava tudo com um smartphone flagrou o exato momento em que o criminoso chega apontando o revólver. No vídeo, divulgado no canal do jornal A Tribuna no Youtube, é possível ainda escutar uma voz que diz "abaixa, abaixa, abaixa".

O assaltante fugiu com smartphones do cinegrafista, além do relógio e de uma corrente do entrevistado. Ninguém ficou ferido. A identificação do criminoso, de acordo com a SSP, foi feita por policiais civis da Delegacia de Guarujá, em conjunto com a Polícia Militar, por meio do sistema de câmeras de segurança da prefeitura. O suspeito é procurado.