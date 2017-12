Equipe busca na Serra do Japi helicóptero desaparecido

SOROCABA - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Jundiaí, no interior de São Paulo, foram mobilizados na madrugada desta segunda-feira, 27, para auxiliar a Força Aérea Brasileira (FAB) nas buscas de um helicóptero que está desaparecido desde domingo, 26, com seis pessoas a bordo. A aeronave, um modelo Bell 407, seguia da capital para a cidade de Americana, na região de Campinas.

A piloto decolou do Aeroporto de Congonhas às 8h07 de domingo e emitiu o último sinal de radar às 11h06. O helicóptero não chegou ao destino.

As equipes de Jundiaí, com apoio de um helicóptero da PM, iniciaram as buscas na região da Serra do Japi. Outras equipes procuram vestígios da aeronave na região de Perus, próximo do km 30 da Rodovia dos Bandeirantes.