Equipamento mais moderno vai custar R$ 8 milhões Para facilitar o desenvolvimento do Sistema de Prevenção e Alerta de Enchentes de São Paulo, o governo estadual decidiu comprar um novo radar meteorológico. O edital foi anunciado ontem pelo governador Alberto Goldman (PSDB), juntamente com a criação do alerta. A previsão é de que o Estado gaste R$ 8 milhões com o novo aparelho.