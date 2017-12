Enxame ataca oito pessoas em cidade do interior de São Paulo

SOROCABA - Um enxame de abelhas africanizadas levou pânico aos 17,9 mil moradores de Paranapanema, no sudoeste paulista, no final da tarde desta quinta-feira, 6. Os insetos saíram de um matagal e, em revoada, invadiram várias casas no centro da cidade. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas por ferroadas das abelhas, entre elas três crianças e um idoso.

As vítimas tiveram de receber atendimento médico no hospital municipal. Quatro pessoas, com um número elevado de picadas, ficaram em observação e só foram liberadas à noite. Vários cães também viraram alvo das abelhas, mas todos sobreviveram.

Os bombeiros de Itapetininga, cidade vizinha, foram acionados, mas quando chegaram ao local o enxame já havia deixado a cidade.