Envolvimento de motorista continua sendo investigado Apesar do depoimento de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o estudante de Publicidade Felipe de Oliveira Iasi, de 23 anos, permanece sendo investigado pela polícia. "É uma surpresa porque eu ouvi da boca do delegado (Archimedes Cassão Verás Júnior) que não havia mais qualquer tipo de suspeita que pudesse alcançar a conduta do Felipe", rebateu o advogado do jovem, Cássio Paoletti Júnior. "Vou esperar os fatos." Segundo o advogado, Iasi está apavorado e vem sofrendo ameaças.