Envolvidos em resgate de preso na zona leste se entregam

Elvis Pereira, do estadao.com.br,

Os dois acusados de resgatar um preso do Hospital Municipal Doutor Alexandre Zaio e invadir uma casa durante a fuga se entregaram à polícia no início da noite desta sexta-feira, 3. Os dois reféns mantidos foram libertados ilesos, numa ação que envolveu policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). A residência fica na Rua Guaiaçã, na Vila Taquari, zona leste de São Paulo.

Segundo a polícia, cerca de dez homens participaram da resgate do preso, efetuado por volta das 15 horas. Vestidos de policiais civis, eles entraram no hospital, na Vila Nhocuné, e, sem disparar nenhum tiro, resgataram um paciente de 28 anos, internado às 2h10 desta sexta com um ferimento provocado por bala e escoltado por policiais. Após o resgate, houve perseguição policial e os dois criminosos entraram na casa.

Atualizada às 18h42