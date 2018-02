Envolvido no caso Tim Lopes queima mulher Um dos acusados pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2002, jogou água fervente na companheira durante visita íntima anteontem no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Cláudio Orlando do Nascimento, conhecido como Ratinho, cumpre pena de 23 anos e 6 meses. A mulher sofreu várias queimaduras, mas não precisou ser internada.