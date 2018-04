Entulho: 16 veículos são multados em São Vicente

A interceptação aconteceu na Praia do Itararé, em fiscalização das Secretarias Municipais do Meio Ambiente e de Transportes, Segurança e Defesa Social, em parceria com a PM.

De acordo com o secretário de Transportes, Segurança e Defesa Social, Rogério Barreto Alves, as blitze são frequentes e acontecem em diferentes pontos para impedir o descarte do material.

"Se eles não tinham documentação com o destino final a questão é: onde pretendiam jogar esse entulho? Isso traz um transtorno imenso ao município e acaba atrapalhando nossos projetos de recuperação ambiental", diz.

Ao todo, 23 veículos foram fiscalizados por uma equipe de 18 servidores. Os responsáveis notificados podem recorrer mas, caso tenham o recurso negado, terão de pagar multas de até R$ 2,5 mil.