'Entrego o cargo, se for notificado', diz delegado-geral O delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Carneiro, disse ontem que, caso seja notificado pelo Ministério Público Estadual (MPE) em uma ação de improbidade administrativa, entregará o cargo. "Trabalho honestamente e vivo do meu salário. Não tenho dinheiro para pagar advogado." Ele criticou o que chamou de "ditadura do Ministério Público", formada por "donos da verdade".