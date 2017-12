Entregador é preso sob acusação de roubar táxi em São Paulo

SÃO PAULO- Um entregador de 19 anos foi preso em flagrante sob acusação de roubar um táxi, às 21h30 de sábado, 24, na Estrada do M' Boi Mirim, no Jardim Capela, zona sul de São Paulo. O veículo havia sido roubado três horas antes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, durante patrulhamento pela região policiais militares desconfiaram de um adolescente e o abordaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O rapaz estava sem documentos e por isso os policiais resolveram levá-lo pra casa, visando conversar com os pais dele. No caminho, um táxi - Fiat Idea - passou pela viatura. Os policiais anotaram a placa e constataram que o veículo era roubado.

Os policiais passaram a acompanhar o táxi e deram ordem de parada para o condutor, que encostou o veículo. Durante a revista, encontraram, com o motorista do táxi, o entregador, um celular e R$ 37 em dinheiro. Ele foi levado ao 102º Distrito Policial, onde as vítimas do roubo o reconheceram. O entregador foi indiciado por roubo, e permanece preso, à disposição da Justiça.

Como não foi comprovado o envolvimento do adolescente com o crime, ele foi entregue para a mãe, que compareceu à delegacia, ainda segundo a secretaria.