Entrega só 4 anos depois do previsto Com 75 quilômetros de extensão, o Parque Várzeas do Tietê foi anunciado em 2009 pelo ex-governador José Serra (PSDB) como "o maior parque linear do mundo". A área verde ficaria ao lado do Jardim Pantanal, zona leste da capital, em terrenos que hoje alagam no verão e são ocupados por famílias de baixa renda. O parque seria inaugurado em três etapas. A primeira ficaria pronta no início deste ano. Segundo a atual gestão, deverá ser entregue apenas em 2016.