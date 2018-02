Entrega em até 24 horas vira diferencial na web Fique de olho

Prazo curto de entrega é uma das atrações das novas lojas online que surgiram na internet neste fim de ano. Aberta oficialmente há dois dias, a Coollect, site de venda de acessórios e bijuterias, promete enviar a mercadoria ao cliente em até 24 horas.

Já a concorrente Bitri leva um pouco mais de tempo - até três dias em São Paulo.

A Coollect se destaca pelo mix de produtos, que atende estilos diferentes. Tem bijuterias que vão do roqueiro ao mais urbano, mas sempre com apelo fashion. Oferece também lembrancinhas mais em conta para o Natal, como moleskines (a partir de R$ 42). A peça mais cara do site é um bracelete de caveira da marca londrina Leivankash (R$ 1.653).

"Tenho peças para todos os bolsos e consigo entregá-las no dia seguinte em São Paulo, mesmo nesta época de Natal", diz Bel Camargo, de 26 anos, uma das sócias do negócio.

Outra novata na rede, a Alix Shop, multimarca de roupas, diz entregar as peças no máximo em 3 dias.

Risco. Mesmo assim, deixar para comprar em cima da hora pela internet pode ser um risco. A Fashion Me, que começou a funcionar no mês passado como vitrine virtual para 11 marcas, deixa o prazo de entrega para cada grife definir. Organizadores do e-commerce monitoram a venda para que ninguém fique sem receber o produto. Uma dica para o consumidor é sempre verificar qual é o sistema de entrega do site. Há empresas que trabalham com Sedex e outras com motoboy.