Entrega de viaduto na Pinheiros ficou para amanhã

Com 280 metros de extensão, o viaduto é o primeiro totalmente custeado pela iniciativa privada em São Paulo. Avaliado em R$ 48 milhões, é uma contrapartida ao impacto provocado pelo shopping e por três novas torres de escritórios ao trânsito já carregado da Vila Olímpia, na zona sul.

Segundo legislação municipal, empreendimentos considerados "prejudiciais" ao trânsito devem pagar compensações viárias antes de abrir as portas. O atraso na entrega do viaduto fez o shopping ficar dois meses fechado depois de pronto. O impasse só foi resolvido porque a Prefeitura aceitou parcelar as exigências.

A conclusão do viaduto abre caminho para a WTorre pleitear a liberação de duas torres de escritórios já erguidas no terreno e atualmente fechadas./ADRIANA FERRAZ