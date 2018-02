Entrega de novos trens atrasa no Rio O Estado do Rio informou em dezembro à Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos (Agetransp) que a concessionária Metrô Rio não cumpriu a obrigação de comprar 114 novos carros e colocá-los em circulação até agosto de 2010, conforme contrato. Requereu-se a cobrança de multa, ainda não aplicada. Procurada, a Metrô Rio diz que novos trens começarão a chegar no fim do ano.