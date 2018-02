Entre rede de escolas e mostras lá fora

Com gravatinha borboleta, cabelos cacheados e um sorriso inconfundível, Azulay ficou famoso nas décadas de 1980 e 1990 em programas nas TVs Cultura e Bandeirantes. Criou a Turma do Lambe-Lambe, com personagens marcantes, como o professor Pirajá e a vaquinha Gilda - a turma ainda faz parte do canal por assinatura TV Rá Tim Bum.

Desde os anos 1970, Azulay já conciliava desenhos infantis com o trabalho em galerias. "Fui para a arte pela criança que sou, nunca deixei de ser criança", diz. Ele conta que sempre foi autodidata - é formado em Direito. "O máximo que fiz foi um cursinho por correspondência."

Há cerca de 25 anos, criou um método de desenho e arte, com o mote: criança que desenha não passa a infância em branco. "Eu recebia cartas de gente que queria aprender o que eu fazia na TV."

Hoje, tem uma rede de franquias de escolas de desenho que conta com 11 unidades no Rio. Até agosto, a unidade paulistana vai reabrir na Pompeia, na zona oeste da capital.

No último dia 30, Daniel Azulay completou 74 anos. "Mas me sinto com 18."