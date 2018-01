64% dos paulistanos são a favor da abertura de ruas para áreas de lazer

SÃO PAULO - No Dia Mundial Sem Carro, a 9ª Pesquisa sobre Mobilidade Urbana realizada pelo Ibope revelou que 64% dos moradores da cidade de São Paulo são favoráveis à utilização exclusiva de ruas e avenidas para lazer e circulação de pedestres e ciclistas aos domingos. Já os contrários à medida representam 33%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Nossa São Paulo em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Foram entrevistados 700 moradores da capital, acima de 16 anos, entre os dias 28 de agosto e 5 de setembro.

No início de setembro, o Estado mostrou que 50% dos comerciantes são favoráveis à abertura da Avenida Paulista, 25% contra e 25%, indiferentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após contestação do Ministério Público, a Prefeitura de São Paulo anunciou um calendário de audiências públicas para debater com a comunidade a possibilidade de abertura de uma via em pelo menos cada uma das 32 subprefeituras.

No último sábado, 19, ocorreram as primeiras audiências, entre elas, a que discutiu o fechamento da Avenida Paulista para veículos.