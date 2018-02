Entre os clientes, músicos e jogador de futebol O preço médio dos carros negociados pelos criminosos era de R$ 300 mil. Entre os clientes que tiveram os veículos apreendidos na operação da Polícia Federal estão músicos e jogadores de futebol, como o meio-campista Kleberson (ex-Flamengo, atualmente no Atlético Paranaense), pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002.