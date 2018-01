Entre as opções de lazer na capital no feriadão, exposições e show gratuito

SÃO PAULO - Para quem fica na capital neste feriado prolongado da Proclamação da República, há opções de lazer em diversos pontos da cidade. O tempo favorece programas ao ar livre, como idas aos parque municipais e pedaladas nas ciclofaixas, que funcionarão das 7h às 16h nesta sexta-feira, 15, e no domingo, 17.

No Memorial da América Latina, de 15 a 17 de novembro, acontece a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, com mais de 70 atrações culturais gratuitas como mostras de filmes, shows e debates. Para quem gosta de moda, a Biblioteca de São Paulo participa da Mostra de Cinema de Moda com duas apresentações de filmes: Entre a Loura e a Morena e o documentário Sneakers - Entrando de Sola na Cultura Urbana.

No domingo, o rapper Gabriel o Pensador fará uma apresentação gratuita no Parque da Juventude às 14h, pelo programa Cultura Livre SP.

Veja outras sugestões de programa:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pinacoteca

A Pinacoteca abre suas portas com cinco exposições em andamento: Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo; Museus e Territórios; Gustavo Rezende, Mergulho; Dois Momentos - Gilberto Salvador; e Galeria Tátil. A exposição mais recente - iniciada no dia 9 de novembro e com duração até fevereiro de 2014 - aborda a arte de Gustavo Rezende em mais de 40 trabalhos, entre fotografias, desenhos e esculturas. As obras compreendem um período que vai dos anos 1980 até a sua produção mais recente. Praça da Luz, 2 - São Paulo, SP

Museu da Língua Portuguesa

Exposição Cazuza, mostra a tua cara presta homenagem ao cantor e compositor. O percurso começa por uma grande "galeria de rostos e ideias", com as paredes revestidas por retratos de pessoas desconhecidas. Sobre cada imagem estão estampadas frases emblemáticas de músicas do artista. O intuito é contar com a participação do público para mudar a aparência e o conteúdo da sala todos os dias. Praça da Luz, s/nº. Centro - São Paulo

Museu da Imagem e do Som (MIS)

O Museu terá mais de dez atividades no dia do feriado. No dia 15, começa de forma gratuita a segunda edição do Hors Pistes São Paulo, com curadoria de Marie Hippenmeyer. Focado na produção de cinema e vídeo, o festival reúne desde 2006, em Paris, produções que fogem das linguagens convencionais do cinema. A mostra é uma manifestação pluridisciplinar dedicada à exploração das novas práticas da imagem em movimento na criação contemporânea. Entre os títulos, destaque para a exibição de Leviathan, de Véréna Paravel e Lucien Castaing-Taylor (EUA, 2012) e Il Capo, de Yuri Ancarani, (Itália, 2010). Av. Europa, 158 - Pinheiros, Sao Paulo - SP

Sesc Belenzinho

Exposição Gênesis: seleção de 245 fotografias do fotógrafo Sebastião Salgado. As foto integram o trabalho "Genesis", na qual Salgado foi a lugares inóspitos do planeta retratando a degradação imposta pelo desenvolvimento humano. A mostra está dividida em cinco seções geográficas. Das 9h às 21h, R$ 3/R$ 6. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, São Paulo - SP

Teatro

Peça Caixa de Areia: a história de uma mulher, que se coloca diante da vida de forma distanciada, incapaz de se envolver afetivamente com quem está a seu redor, é a terceira parte de uma trilogia do jovem escritor Jô Bilac. CIT - Ecum - Sala 2 - Rua da Consolação - 1.623. tel- 3255-5922. 6ª e sábado, às 21h; dom às 20h. R$ 20/ R$ 40. Até 15 de dezembro.