Entre a Vai-Vai e a Beija-Flor Durante o pré-carnaval, ele era visto de segunda a quinta-feira no barracão da endinheirada Beija-Flor. Na sexta, desembarcava no da Vai-Vai. Mesmo com 26 carnavais e quatro campeonatos para lhe respaldar, Alexandre Louzada só deu conta porque tem uma equipe com cinco cariocas em São Paulo.