Entrar de chinelo no Palácio volta a ser permitido A presidência da Câmara suspendeu a norma que vetava a entrada de pessoas com chinelos ou bermudas no Palácio Anchieta, publicada há 13 dias. A proibição havia sido criticada pelo padre Júlio Lancellotti, que chegou a ir, em protesto, descalço ao prédio do Legislativo com seis moradores de rua.