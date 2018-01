Entorno do Ibirapuera terá mais restrições

Entre as vias contempladas com o dispositivo estarão avenidas do entorno do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Ao todo, haverá na área 2,4 km de faixas exclusivas para o transporte coletivo de passageiros.

Na Pedro Álvares Cabral, a faixa funcionará nos dois sentidos entre a Rua Manuel da Nóbrega e o acesso à Avenida Ibirapuera. A medida valerá das 6h às 22h, de segunda a sexta-feira, assim como na Avenida Professor Ascendino Reis, no sentido centro, entre a Rua Estado de Israel e a Pedro Álvares Cabral. Na Avenida Ibirapuera, a restrição vigorará no sentido bairro, na mesma janela horária, entre a Pedro Álvares Cabral e o Largo Mestre de Aviz.

Na zona norte, a Avenida Nova Cantareira ganhará 1,6 km de faixa exclusiva para ônibus entre a Água Fria e a Rua Maria Amália Lopes de Azevedo. No sentido Tucuruvi, o mecanismo funcionará das 6h às 9h. No sentido oposto, valerá das 17h às 20h (sempre de segunda a sexta-feira).

Também na zona norte, a Avenida Itaberaba passará a ter 200 metros de faixa restrita para ônibus, de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, entre as Avenidas Inajar de Souza e Parada Pinto, no sentido centro.

Já na zona leste da capital a Avenida São Miguel receberá 1,4 km de faixa só para ônibus entre a Praça do Forró e a Avenida Doutor Custódio de Lima, no sentido centro. No sentido oposto, será entre as Ruas Taiuvinha e João José Rodrigues. A medida valerá das 6h às 20h, de segunda a sexta-feira. Na mesma região, mais 3,5 km de faixas à direita para os ônibus serão implementadas em avenidas como Boturussu e Paranaguá. /C.V.