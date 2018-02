Entidades fazem teleconferência Na tarde de ontem foi realizada uma videoconferência internacional para troca de experiências no tratamento de feridos em desastres para ajudar no atendimento às vítimas do incêndio em Santa Maria. Participaram da conversa a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, o Hospital de Caridade de Santa Maria, hospitais de Porto Alegre, a Universidade de Campinas, a Sociedade do Trauma de Miami (EUA), a Universidade de Toronto (Canadá) e a base militar americana no Iraque.