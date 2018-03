Entidades de esquerda criticam ação policial

"A PM do Estado de São Paulo, controlada pelo PSDB, mantém os métodos que desenvolveu na ditadura militar, reprimindo manifestações, efetuando prisões políticas de cidadãos e estimulando tumultos, inclusive com infiltrações para desmoralizar a luta e a organização popular", diz o manifesto subscrito por 19 entidades e partidos, entre eles a União Nacional dos Estudantes (UNE), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Juventude da Central Única dos Trabalhadores, a Pastoral da Juventude, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), a Juventude do PT de São Paulo (JPT-SP) e o PSTU.

O manifesto, que ataca o governo do Estado e poupa a Prefeitura governada pelo PT, destaca a má qualidade do transporte público na capital.

Já a nota divulgada pela liderança do PSOL na Câmara dos Deputados repudia a violência policial. "Governantes da turma do 'prende e arrebenta' não entendem que a revolta causada por ficar até seis horas em uma condução de péssima qualidade que consome um terço do salário é o motivo do apoio popular às manifestações", afirma o partido. / DAIENE CARDOSO