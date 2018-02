Entidades criticam internação compulsória de usuários de crack no Rio A internação compulsória de jovens usuários de crack no Rio, que completou um mês na sexta-feira, foi questionada ontem por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os Conselhos Regionais de Psicologia (CRP) e Serviço Social até denunciaram agressões contra moradores de rua.