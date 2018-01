Entidades criticam Haddad e cobram ações Fórum antipirataria vê quebra de convênio com a União; já a Prefeitura diz gastar R$ 300 milhões no combate a camelôs e ter outras prioridades Entidades de combate à pirataria fazem críticas à gestão de Fernando Haddad (PT) e a acusam de romper com um acordo com o governo federal ao afrouxar a fiscalização. "O espaço público está sendo dominado pelo comércio ilegal, depois de um avanço histórico de ações da Prefeitura (na gestão de Gilberto Kassab)", disse o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, Edson Vismona. Segundo ele, a falta de fiscalização também fere um convênio com o governo federal, o Cidade Livre de Pirataria.