Entidade pede ação contra saques a lojas A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) emitiu nota ontem pedindo à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que tome providências urgentes e enérgicas contra "grupos de baderneiros infiltrados nas manifestações, bem como atue de forma ágil e rápida em defesa do patrimônio particular e público, coibindo a ação de atos de vandalismo". A entidade lamentou especificamente os saques e depredações de estabelecimentos atacados no centro da cidade de São Paulo.