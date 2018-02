Enterro com uniforme foi político, diz professor Para o catedrático português de História Eugénio dos Santos, autor da biografia Dom Pedro IV (como Dom Pedro I ficou conhecido em Portugal), a principal razão para que o imperador do Brasil tivesse sido enterrado com o uniforme de general português, sem nenhuma condecoração ou comenda brasileira, é política. "Quando uma figura desse gênero morre, deixa de pertencer à família para pertencer ao círculo que o rodeia", afirmou.