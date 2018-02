Enterrados corpos de garis atropelados na Marginal do Pinheiros

Foram enterrados na manhã deste domingo, 23, os corpos dos dois garis atropelados no acesso da Marginal do Pinheiros à Ponte Ary Torres, Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, no sábado, 22. Parentes e amigos de Alex Damasceno de Souza, de 26 anos, e de Roberto Pires de Jesus, de 36, acompanharam os cortejos no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da cidade.

O gerente de banco Fernando Mirabelli, de 32 anos, foi preso em flagrante depois de atropelar e matar os dois garis. Um terceiro funcionário ficou ferido no acidente. Eles trabalhavam no local quando o carro invadiu o canteiro da pista. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na via para socorrer a terceira vítima, que foi levada para o Hospital Santa Marcelina. Aldenir Abrantes Dantas, de 21 anos, sofreu fratura na bacia e não corre risco de morrer.

Segundo a polícia, o motorista estava embriagado e dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, uma Toyota Hilux. Mirabelli, que mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, retornava de uma casa noturna em Guarulhos. O acidente aconteceu por volta das 7h, quando ele seguia para a casa dos pais, no Campo Belo, zona sul.

O bancário tentou fugir do local do acidente, mas foi impedido. "Tinha garrafa de Jurupinga e de cerveja no banco de trás. Ele estava muito bêbado, não conseguia parar em pé", afirma o também gari Humberto Orsi Neto, de 43 anos. O Mirabelli foi autuado por homicídio doloso, porque, ao beber, assumiu o risco de matar, segundo a delegada plantonista Luciana Zanella.