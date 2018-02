Enterrado rapaz que morreu após ser atropelado por Land Rover em SP

SÃO PAULO - O administrador de empresas Vitor Gurman, de 24 anos, que morreu após ser atropelado por uma Land Rover no último sábado foi enterrado ao meio-dia desta sexta-feira, 29, no Cemitério Israelita Butantã, na zona oeste de São Paulo, no mesmo local foi realizado o velório durante a manhã.

Em coma desde a madrugada de sábado, quando foi atropelado pela nutricionista Gabriella Guerrero Pereira, de 28 anos, Vitor morreu ontem no Hospital das Clínicas, em São Paulo, por volta das 19h45.

O atropelamento aconteceu por volta de 3h30 na Rua Natingui, Vila Madalena (zona oeste), quando Gabriella perdeu o controle do jipe Land Rover que dirigia, bateu em um muro, atingiu Vitor e tombou. A motorista não quis fazer o teste do bafômetro.

Web. No Facebook, amigos e colegas criaram um evento para informar sobre o velório e o enterro de Vitor. A página ganhou dezenas de mensagens em homenagem à vítima, além de pedir a conscientização para que não se dirija alcoolizado.