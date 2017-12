Enterrado menino de 11 anos morto na escola

Wesley Rodrigues de Andrade, de 11 anos, morto com um tiro de fuzil dentro da sala de aula no Rio, foi enterrado ontem. Sobre o caixão, a família colocou a camiseta do São Paulo, time pelo qual o menino torcia. Parentes, professores e colegas estavam emocionados. "Não quero mais estudar lá", disse seu amigo Douglas, de 10 anos. Wesley e outras 30 crianças assistiam à aula quando policiais e traficantes trocaram tiros.