Enterradas vítimas de queda de passarela

As famílias do motorista Vladimir de Almeida Pires, de 49 anos, e do catador de latas Antonio da Silva, de 63, vítimas da queda de uma passarela em Sorocaba, se uniram ontem durante o enterro. Pires e Silva morreram quando uma carreta com a caçamba levantada atingiu a passarela, no km 97 da Rodovia Raposo Tavares, na madrugada de quarta-feira. O catador atravessava sobre a estrutura e o motorista dirigia uma Kombi na estrada. A concessionária CCR Viaoeste ainda retira os escombros.