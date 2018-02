Enterradas duas vítimas de desabamento no Rio

Foram enterradas ontem duas das quatro vítimas do desabamento de um prédio de três andares na Cidade Nova, região central do Rio, na manhã de sábado. Stephany Oliveira da Silva, de 7 anos, e Iara Marques, de 50, foram sepultadas no Cemitério do Catumbi, na zona norte. Morreram ainda uma menina de 6 anos e uma dona de casa de 46. Ontem, a Defesa Civil voltou à Rua Laura de Araújo para vistoriar prédios vizinhos ao que caiu. As 33 famílias desabrigadas começaram a receber R$ 400 da Secretaria de Assistência Social.