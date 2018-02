Enterrada turista que caiu de parapente O corpo da nutricionista Priscila Boliveira foi enterrado ontem no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Ela morreu no domingo após cair de uma altura de 30 metros em passeio de parapente, em São Conrado, no Rio. Priscila era irmã do ator Felipe Boliveira, que participou de Tropa de Elite 2. O instrutor Alan Figueiredo foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção) e será ouvido amanhã.