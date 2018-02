Enterrada adolescente morta por colegas Foi enterrado ontem em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o corpo de Fabíola Santos Correia, de 12 anos, que foi assassinada e teve o coração arrancado por duas amigas de infância de 13 anos. Fabíola estava desaparecida desde 27 de maio, quando saiu de casa com as duas amigas. Seu corpo foi encontrado no dia 7, em uma área erma. Além de ter o coração arrancado, a jovem, que foi morta com golpes de faca, ainda teve a garganta cortada e o rosto desfigurado pelas adolescentes.