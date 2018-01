Enterrada a 240ª vítima do incêndio da boate Kiss O corpo de Pedro Falcão Pinheiro foi velado ontem no salão nobre da prefeitura e sepultado no Cemitério dos Sinos, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com o Uruguai. O jovem de 25 anos morreu no sábado de manhã, no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde estava internado havia 34 dias, tornando-se a 240.ª vítima do incêndio da boate Kiss, de Santa Maria, em 27 de janeiro.