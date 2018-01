Entenda o que diz a lei sobre o comércio de fogos de artifício A explosão que deixou dois mortos e mais de dez feridos em Santo André coloca em evidência a falta de fiscalização sobre a comercialização e fabricação de fogos de artifício no Brasil. Por causa do acidente numa casa que vendia e provavelmente fabricava os artefatos, quase um quarteirão da cidade do ABC paulista foi destruído. Confira abaixo o que diz a legislação que regulamenta a fabricação, comercialização e armazenamento de fogos de artifício: