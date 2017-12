Entenda como é feito o cálculo do IPVA, o imposto dos carros

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para usados pode ficar até 10% mais barato em 2010. A queda deve acontecer poca causa da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis. O cálculo do IPVA será calculado com base nos preços de mercado de setembro, último mês do IPI menor.

Entenda como é feito o cálculo do IPVA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Para veículos usados, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é calculado com base no valor de mercado de setembro de cada ano;

- Em São Paulo esse valor usa como base os preços contidos na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe);

- O valor de imposto cobrado varia de 3% a 5% em cima do valor contido nessa tabela;

- No caso de veículos a gasolina, picapes e biocombustíveis esse porcentual é de 4%;

- Já para carros movidos a álcool e a gás, o porcentual é de 3%;

- Após a queda brusca nos preços dos veículos usados e novos no fim do ano passado, por causa da crise, o governo de São Paulo alterou a lei que calcula o imposto para permitir a redução do valor de referência, caso haja queda brusca nos preços.