Engenheiros fazem nova vistoria no Shopping SP Market

Engenheiros do Controle do Uso de Imóveis (Contru) começaram por volta das 10 horas desta quarta-feira, 25, uma nova vistoria nas instalações do shopping SP Market, na zona sul de São Paulo, onde oito pessoas ficaram feridas após um desabamento, na última sexta-feira.

A vistoria vai conferir se o shopping cumpriu com a determinação da comissão, formada pelos secretários de Controle Urbano, de Habitação, de Transportes, da Coordenação das Subprefeituras, de Finanças e de Saúde, além do Corpo de Bombeiros, de restituir os equipamentos de segurança no local.

Funcionários que trabalham no shopping aguardam liberação do local. Foto: José Luís da Conceição/AE

O shopping terá que apresentar um laudo comprovando a restituição dos equipamentos de segurança do shopping, entre os quais, alarmes e sprinklers (chuveiros automáticos de extinção de incêndio), segundo a Secretaria de Controle Urbano.

Se for comprovado que todos os pré-requisitos de segurança foram atendidos, o shopping poderá ser liberado parcialmente ainda hoje, segundo a secretaria. A parte onde houve o desabamento continuará interditada.

De acordo com o prefeito Gilberto Lassab, a comissão decidiu também que uma área de aproximadamente dois mil metros quadrados continuará interditada uma vez que apresenta danos estruturais, oferecendo risco aos visitantes. A área abrange seis lojas, além do Parque da Xuxa, que também apresenta problemas no telhado.