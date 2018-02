Engenheiro vai comandar a Habitação

O engenheiro José Floriano de Azevedo Marques Neto será o secretário de Habitação da gestão Fernando Haddad em São Paulo. Seu nome foi anunciado ontem pelo prefeito eleito, durante entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura. Marques Neto foi indicação direta do PP, mais especificamente do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, que levou na sexta-feira três nomes para a escolha.

Confrontado com o fato de o ex-prefeito Paulo Maluf (hoje no PP) dominar a área há décadas, sob duras críticas de movimentos sociais ligados ao PT, Haddad destacou que a solução para a pasta foi "técnica", com aconselhamento do ministro das Cidades. "Busquei um engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), especializado no Minha Casa Minha Vida, empresário de médio porte que atua na habitação popular. Pedi alguém que compreendesse a dor do povo", destacou.

O futuro prefeito reiterou a intenção de fazer um governo de "coalizão". "A diferença entre um governo de coalizão e um governo de bateu-levou é que no governo de coalizão você não é da 'base' do governo, você é do governo", ressaltou, admitindo que os partidos serão ouvidos na hora de definir cargos e trocas.

Ônibus. Outro tema que continua a causar curiosidade é a tarifa de ônibus na capital paulista, congelada há dois anos. Haddad negou no programa da TV Cultura que tivesse pedido ao atual prefeito para aumentar a tarifa. "Eu não pediria isso ao prefeito (Gilberto Kassab)", ressaltou. Mas admitiu publicamente que haverá aumento de passagem. "Meu compromisso de campanha é não aumentar tarifa acima da inflação e imaginar alternativas, como o bilhete único mensal."

Sobre o valor que será definido, evitou fixá-lo. "Existe uma lei que desonera alguns custos, que vai entrar em vigor no dia primeiro. Não posso falar nada antes de fazer as contas." Informações internas indicam, porém, que o prefeito já sugeriu um estudo ao futuro secretário de Transportes, Jilmar Tatto.