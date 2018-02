Engenheiro implementou Lei de Acesso à Informação O engenheiro civil e matemático carioca Mário Vinícius Spinelli, 41 anos, convidado pelo prefeito Fernando Haddad para chefiar a Controladoria do Município de São Paulo, ilustra um grupo de funcionários de carreira da administração federal que ganharam projeção na máquina pública com a falta de quadros do PT no comando de vitrines que não bastavam a militância e um currículo atrelado ao partido.