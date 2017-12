Engenheiro é morto a tiros na zona sul de São Paulo

O engenheiro Raimundo Mondo Romano, de 56 anos, morreu nesta sexta-feira, 30, após ser baleado na Rua Antônio das Chagas, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 13h30. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em depoimento à polícia, um amigo da vítima contou que os dois caminhavam rumo a um restaurante quando uma pessoa efetuou um disparo. O amigo afirmou que correu para se esconder e não ouviu o autor do disparo falar nada. Romano chegou a ser levado ao Hospital Regional Sul, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia encontrou três cápsulas deflagradas no local do crime. Um denúncia anônima indica que o atirador fugiu num carro. Até esta noite, ninguém havia sido preso. De acordo com a SSP, o engenheiro era egípcio e se naturalizou brasileiro. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.