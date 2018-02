Engenheiro dispara contra enteado em SP Um engenheiro de 46 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio no início da tarde de sábado após atirar contra seu enteado e depois ameaçar se matar. Foram 13 horas de negociação até que ele se entregasse à Polícia Militar. A vítima é um rapaz de 20 anos, que foi atingido na casa onde mora com o padrasto e a família, no Cursino, na zona sul da capital. O engenheiro disse ao policiais militares que disparou acidentalmente contra o enteado após uma briga. Os dois foram levados ao Hospital São Paulo.