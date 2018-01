Engavetamento provoca 2 km de lentidão na Anhangüera

Um engavetamento envolvendo seis veículos, na pista sentido interior-capital da Via Anhangüera, provoca dois quilômetros de congestionamento - do 22 ao 20 - na altura de Osasco, informa a Autoban. Socorro para motorista nas rodovias dobra no verão Segundo a concessionária, há pelo menos uma vítima com ferimentos leves que, por volta das 22h30, estava sendo atendida no local pelas unidades de socorro da própria Autoban. O acidente teria sido causado pela má visibilidade, causada pela forte garoa que cai no local, deixando a pista escorregadia. Ao longo do dia, o trânsito nas principais estradas do Estado foi intenso, mas sem episódios de lentidão ou congestionamento.